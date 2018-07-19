2018-07-19T07:40:14+03:00
В мире

Facebook не планирует удалять сообщения с отрицанием холокоста

По мнению главы компании Марка Цукерберга, пользователи могут публиковать лживые сведения из-за простой неосведомленности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Facebook Марк ЦукербергГлава Facebook Марк ЦукербергФото: REUTERS
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Социальная сеть Facebook не будет удалять сообщения пользователей, которые публично отрицают Холокост. Такое заявление сделал основатель и глава компании Марк Цукерберг.

Он подчеркнул, что сам находит отрицание Холокоста "глубоко оскорбительным", но не видит необходимости самостоятельно отделять истину от лжи.

"Я еврей, а есть группа людей, которые отрицают, что Холокост был. Меня это глубоко оскорбляет, но не считаю, что наша платформа должна убирать подобные сообщения. Я думаю, что есть вещи, о которых некоторые люди неверно осведомлены, но не думаю, что они ошибаются намеренно", - сказал инженер в интервью изданию Recode.

По словам Цукерберга, люди могут считать контент определенных пользователей оскорбительным и не соглашаться с ним, но пока авторы таких публикаций не ведут себя агрессивно и не пытаются навредить кому-то - все в порядке.

Между тем, в конце прошлого года в Германии 88-летняя женщина получила реальный срок за отрицание массового уничтожения евреев и наличия газовых камер в концентрационном лагере Освенцим, передает сайт kp.ru.

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