2018-07-20T12:04:05+03:00
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Дарт Вейдер занял первое место в рейтинге главных кинозлодеев

В тройке лучших антагонистов также оказались Ганнибал Лектер и Злая Ведьма Запада
Эльмира МУСТАФАЕВА
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фото: кадр из фильма "Звездные войны"фото: кадр из фильма "Звездные войны"
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В рейтинге главных кинозлодеев и антагонистов из фильмов по версии голливудских кинематографистов первое место отдано Дарту Вейдеру из фантастической киносаги Джорджа Лукаса «Звездные войны». Он стал фаворитом людей разных возрастов, социальных групп и профессий.

На втором месте рейтинга издания The Hollywood Reporter оказался Ганнибал Лектер, которого играл актер Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Ганнибал», «Красный дракон»). Третья строчка отдана Злой Ведьме Запада, которую оживила Маргарет Хэмилотон в фильме «Волшебник страны Оз» 1939 года.

В пятерку самых колоритных злодеев также вошли Джокер из «Темного рыцаря» в исполнении Хита Леджера и медсестра Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер) из фильма «Пролетая над гнездом кукушки» 1975 года.

1. Дарт Вейдер («Звездные войны»)

2. Ганнибал лектер («Молчание ягнят», «Ганнибал», «Красный дракон»)

3. Злая Ведьма Запада («Волшебник страны Оз»)

4. Джокер («Темный рыцарь»)

5. Медсестра Рэтчед («Пролетая над гнездом кукушки»)

6. Миранда Пристли («Дьявол носит Prada”)

7. Норман Бейтс («Психо»)

8. Энни Уилкс («Мизери»)

9. Полковник Ганс Ланда («Бесславные ублюдки»)

10. Антон Чигур («Старикам здесь не место»)

11. Ганс Грубер («Крепкий орешек»)

12. Джейн Хадсон («Что случилось с Бэби Джейн?»)

13. Джек Торренс («Сияние»)

14. Алекс Форрест («Роковое влечение»)

15. Волдеморт («Гарри Поттер»)

16. ХЭЛ 9000 («2001:Космическая одиссея»)

17. Майкл Корлеоне («Крестный отец»)

18. Томми ДеВито («Славные парни»)

19. Алекс ДеЛардж («Заводной апельсин»)

20. Терминатор («Терминатор»)

21. Акула («Челюсти»)

22. Тони Монтана («Лицо со шрамом»)

23. Шрам («Король Лев»)

24. Хитрый Койот Вилли («Шоу Багса Банни»)

25. Агент Смит («Матрица»)

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