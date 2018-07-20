Путин допустил возможность проведения в России летней Олимпиады

СЕГОДНЯ 18:07 2018-07-20T18:07:27+03:00

Об этом глава государства заявил на встрече в волонтерами ЧМ-2018 в Калининграде

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Российская Федерация вполне в состоянии претендовать на проведение в стране летних Олимпийских игр. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Общаясь 20 июля в Калининграде с волонтерами завершившегося накануне Чемпионата мира по футболу-2018, глава российского государства прозрачно намекнул, что РФ может подать такую заявку в МОК.

«Это возможно», — сказал президент в ответ на вопрос, может ли Россия принять у себя летние Игры.

Владимир Путин заявил, что пока такая идея находится на стадии рассмотрения. В то же время он подчеркнул, что у России есть для проведения подобного спортивного форума все ресурсы. И недавние крупнейшие старты это доказали.

Напомним, что за последние годы Россия провела сразу несколько крупнейших мировых спортивных соревнований. Так, в 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские Игры. В в совсем недавно РФ блестяще провела Чемпионат мира по футболу-2018.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.