2018-07-20T22:47:06+03:00
Экономика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Киев теперь обязан привести свои меры в соответствие с правилами Всемирной торговой организации
Дарья ИВАШКИНА
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Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобренияРоссия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобренияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 20 июля, во Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворили большую часть требований Москвы к Киеву по делу об украинских пошлинах на продукцию российской химической промышленности.

Так, арбитраж постановил, что, повысив тарифы на ввоз нитрата аммония – сельскохозяйственного удобрения – российского производств, незалежная нарушила соглашение международной организации по антидемпингу. В связи с этим, как замети постпред России при ВТО Геннадий Овечко, Киев теперь обязан привести свои меры в соответствие с правилами торговой организации.

«Третейская группа удовлетворила подавляющее большинство наших претензий, и самое главное - были поддержаны наиболее принципиальные из них. Она обязала Украину привести свои меры в соответствие с правилами ВТО», - цитирует Овечко ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июле 2014 года Украина более чем втрое повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из РФ. Размер пошлин составил более 36%. Причем в Москве заметили, что незалежная по примеру Евросоюза приняла эти меры с использованием энергокорректировок.

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