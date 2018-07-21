FIFA: чемпионат мира 2018 года вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей

СЕГОДНЯ 10:46 2018-07-21T10:46:50+03:00

ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей за всю историю чемпионатов мира Фото: REUTERS

Пользователи на всех цифровых платформах FIFA за время чемпионата мира совершили более 7,5 млрд действий

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Международная федерация футбола (FIFA) сообщила, что прошедший в России чемпионат мира по футболу 2018 года вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей за всю историю проведения таких турниров.

Отмечается, что на всех цифровых платформах FIFA за время первенства пользователи совершили более 7,5 млрд действий. Из них более 580 млн составили взаимодействия пользователей в социальных сетях, количество подписчиков FIFA превысило 128 млн человек.

"Двумя основными источниками такого роста и усиления вовлеченности стали великолепные фото из 11 городов-организаторов, а также видео, которые собрали более 1,25 млрд просмотров на всех официальных цифровых платформах FIFA, при этом у канала федерации в YouTube появилось более 4 млн новых подписчиков", - говорится в пресс-релизе FIFA.

Официальное приложение Международной федерации футбола, посвященное турниру, стало самым популярным в более чем в 128 странах.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года состоялись с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финальной игре победила команду Хорватии со счетом 4:2.