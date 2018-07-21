2018-07-21T10:46:50+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

FIFA: чемпионат мира 2018 года вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей

Пользователи на всех цифровых платформах FIFA за время чемпионата мира совершили более 7,5 млрд действий
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
ЧМ-2018 вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей за всю историю чемпионатов мираЧМ-2018 вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей за всю историю чемпионатов мираФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Международная федерация футбола (FIFA) сообщила, что прошедший в России чемпионат мира по футболу 2018 года вызвал рекордный интерес у интернет-пользователей за всю историю проведения таких турниров.

Отмечается, что на всех цифровых платформах FIFA за время первенства пользователи совершили более 7,5 млрд действий. Из них более 580 млн составили взаимодействия пользователей в социальных сетях, количество подписчиков FIFA превысило 128 млн человек.

"Двумя основными источниками такого роста и усиления вовлеченности стали великолепные фото из 11 городов-организаторов, а также видео, которые собрали более 1,25 млрд просмотров на всех официальных цифровых платформах FIFA, при этом у канала федерации в YouTube появилось более 4 млн новых подписчиков", - говорится в пресс-релизе FIFA.

Официальное приложение Международной федерации футбола, посвященное турниру, стало самым популярным в более чем в 128 странах.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года состоялись с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финальной игре победила команду Хорватии со счетом 4:2.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летним юбилеем города
В США застрелили кардиолога Джорджа Буша-старшего
Черчесов оставил открытым вопрос о своей дальнейшей работе в сборной
Отец Марии Бутиной заявил, что в США она была занята учебой
В крупном ДТП на Украине погибли двое россиян
Личные вещи Нила Армстронга продадут с молотка на аукционе
Похороны Дениса Тена: убитого фигуриста проводили аплодисментами
Израиль и ХАМАС пришли к соглашению о перемирии в Газе
Трамп подписал закон, призванный способствовать соблюдению прав человека в КНДР
Двоих россиян арестовали за сутенерство в США
В США рассказали о превосходстве российского оружия над американским
Глава Минфина США назвал условия для торговой сделки с Китаем
Капитан затонувшего в Миссури судна сказал пассажирам не надевать спасательные жилеты
Прощание с убитым фигуристом Денисом Теном началось в Алма-Ате