Российский военно-транспортный самолет доставил гуманитарную помощь из Франции в Сирию

СЕГОДНЯ 15:10 2018-07-21T15:10:48+03:00

В Сирию доставили гуманитарную помощь из Франции про участии российской авиации. Фото: Евгений ГАНЕЕВ

На аэродром Хмеймим доставлены 44 тонны гуманитарной помощи: медикаменты, одежда, палатки, медицинское оборудование и предметы первой необходимости

Изменить размер текста: A A

В субботу, 21 июля, российский военно-транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставил на аэродром Хмеймим в Сирии 44 тонны гуманитарного груза из Франции.

"Самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан" ВКС России с французского аэропорта Шатору доставлено на аэродром Хмеймим в Сирийскую Арабскую Республику 44 тонны гуманитарного груза для оказания помощи гражданскому населению", - сообщило Минобороны.

Отмечается, что в Сирию доставлены медицинское оборудование и медикаменты, одежда, палатки и предметы первой необходимости.

Предметы медицинского назначения при содействии российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца "будут переданы для удовлетворения потребностей гражданского населения, которое до сих пор остро нуждается в помощи в Восточной Гуте (Дума)", отмечают в военном ведомстве.

Подчеркивается, что гуманитарный груз будет сопровождаться "в соответствии с правилами ООН, при поддержке России и в соответствии с международным гуманитарным правом".