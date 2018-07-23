Трамп предупредил Роухани о последствиях в случае угроз в адрес США

СЕГОДНЯ 09:12 2018-07-23T09:12:03+03:00

По словам президента США, Вашингтон не будет "поддерживать безумные слова, насилие и смерть"

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Президент США Дональд Трамп предупредил иранского коллегу Хасана Роухани о последствиях в случае угроз в адрес Вашингтона.

"Никогда не угрожайте Соединенным Штатам, или вы столкнетесь с такими последствиями, с которыми никогда не сталкивались за всю вашу историю. Мы больше не страна, которая будет поддерживать ваши безумные слова, насилие и смерть. Будьте осторожны", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в сентябре 2017 года Трамп назвал Иран "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". В мае 2018 года президент США объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий — соглашения о ядерной программе Ирана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН, США и ЕС.

Накануне агентство IRNA сообщило, что президент Ирана Хасан Роухани на встрече с иранскими дипломатами в Тегеране посоветовал Трампу "не играть с огнем". По словам Роухани, иранский народ "никогда никому не будет кланяться".