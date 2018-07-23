2018-07-23T10:42:36+03:00
Политика

Медведев поручил довести показатели развития регионов СКФО до среднероссийского уровня

Глава правительства назвал неэффективной работу чиновников регионов Северо-Кавказского федерального округа
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения о доведении показателей социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до среднероссийского уровня. Соответствующие поручения содержатся в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа, состоявшегося 11 июля, сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что Минкавказу, северокавказским регионам, а также ведомствам, отвечающим за разработку национальных проектов, поручено "проанализировать целевые показатели по национальным проектам в разрезе субъектов СКФО, а также уровень софинансирования мероприятий с учетом необходимости достижения показателей социально-экономического развития субъектов СКФО не ниже среднероссийского уровня".

Предложения должны быть подготовлены и представлены кабмину до 1 августа текущего года. Кроме того, необходимо прописать в проекте федерального бюджета на 2019-2021 годы расходы на мероприятия, определенные в специальных разделах госпрограмм, посвященных опережающему развитию Северного Кавказа. Минкавказ должен будет к 8 августа представить эти предложения кабмину.

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