2018-07-23T14:59:15+03:00
Общество

Александр Моор договорился с Федерацией киберспорта о проведении в Тюмени финала Кубка России

Врио губернатора отметил, что все гости получат массу положительных эмоций
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: пресс-службы губернатора Тюменской области.Фото: пресс-службы губернатора Тюменской области.
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Сегодня, 23 июля президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит подписал соглашение о сотрудничестве между ФКС и правительством Тюменской области. Приветствуя участников встречи, врио губернатора Александр Моор отметил, что киберспорт — это перспективное направление, оно официально признано Министерством спорта РФ.

«Большое количество молодых людей увлекаются киберспортом, задача государства, в том числе создавать условия для их развития. Для многих это не только увлечение, но и возможность выстраивать в будущем свою профессиональную траекторию в сфере информационных технологий», - высказал мнение Александр Моор.

Дмитрий Смит рассказал, что российский рынок киберспорта занимает первое место в Европе по объемам и темпам развития.

Врио губернатора поблагодарил Федерацию за доверие и выразил уверенность, что все, кто приедет в гости в регион на этот турнир, получат массу положительных эмоций от общения и пребывания на гостеприимной Тюменской земле.

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