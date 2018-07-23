2018-07-23T15:16:41+03:00
Политика

Вице-премьер Украины заявил, что победа Усика может пошатнуть веру мира «в агрессию России»

Ранее украинский боксер одолел в финале WBSS россиянина Мурата Гассиева
Екатерина БОЛГОВА
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Украинский боксер Александр УсикУкраинский боксер Александр УсикФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что победа украинского боксера Александра Усика в российской столице и другие аналогичные мероприятия с участием украинцев могут пошатнуть веру международного сообщества «в агрессию России против Украины».

«Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно», — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в ночь на 22 июля украинский боксер Александр Усик одолел в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) российского спортсмена Мурата Гассиева. В результате Усик стал абсолютным чемпионом мира. До этого боя ни Гассиев, ни Усик еще ни разу не терпели поражений в своей профессиональной карьере.

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