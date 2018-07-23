СЕГОДНЯ 15:24 2018-07-23T15:24:48+03:00

Раньше попасть к узкопрофильным специалистам можно было только через врача-терапевта Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В понедельник, 23 июля, стало известно, что в Подмосковье упростили запись к узкопрофильным врачам. Так, теперь жители региона, которые состоят на диспансерном учете, могут записаться на прием к узкопрофильному специалисту самостоятельно через портал госуcлуг.

Как заметил глава министерства здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, раньше попасть к таким специалистам можно было только через врача-терапевта: то есть сначала нужно было записаться к терапевту, который уже выписывал соответствующие направления, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При этом Марков выразил уверенность в том, что упрощенная система записи к узкопрофильным врачам «сделает медпомощь в Подмосковье более доступной».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в московских поликлиниках с апреля прошлого года ведут прием врачи общей практики, которые могут и проводить диагностику, и назначать лечение, не направляя пациентов к узкопрофильным специалистам. Причем попасть на прием к медикам общей практики возможно и без записи.