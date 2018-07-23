2018-07-23T17:57:57+03:00
Политика

В России разработали порядок возвращения сирийских беженцев на родину

‍Наша страна планирует вернуть в арабскую республику почти два миллиона граждан
Дарья ИВАШКИНА
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В России разработали порядок возвращения сирийских беженцев на родинуВ России разработали порядок возвращения сирийских беженцев на родинуФото: REUTERS
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Министерство обороны РФ и МИД нашей страны разработали порядок возвращения сирийских беженцев на родину.

Так, глава Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев перечислил основные этапы работы с переселенцами. По его словам, это проверочные мероприятия, подготовка граждан арабской республики к отправке к постоянному месту жительства и организация их доставки.

«Нами разработан типовой порядок работы с беженцами, в котором подробно определена последовательность всех необходимых мероприятий», - цитирует генерал-полковника РИА Новости.

Также Мизинцев подчеркнул, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий по оказанию всесторонней помощи возвращающимся на родину сирийцам. В частности, каждой семье выделяются денежные и материальные средства для восстановления жилища. «А тех, чьи дома разрушены, размещают в фондах временного проживания», - добавил военачальник.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Россия планирует вернуть в Сирию 1 740 000 беженцев, которые сейчас находятся в соседних арабских странах и ряде государств Евросоюза.

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