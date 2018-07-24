МВД предлагает ввести уголовную ответственность за побег с места ДТП

СЕГОДНЯ 13:05 2018-07-24T13:05:53+03:00

В ведомстве подчеркнули, что данный законопроект направлен на защиту интересов всех участников дорожного движения

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Министерство внутренних дел России предложило ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места аварии, которая повлекла за собой тяжелые последствия, и разработало проект закона о внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса РФ.

Речь идет о поправках в часть об усилении ответственности за совершение преступлений против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Документ предлагает рассматривать водителя как источник повышенной опасности, который в случае нарушения ПДД обязан оставаться на месте инцидента. Такие меры направлены на защиту интересов всех участников дорожного движения и обеспечения выполнения ими взаимных обязательств.

На данный момент соответствующий законопроект находится на независимой антикоррупционной экспертизе, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сайт kp.ru пытался разобраться в том, почему же сейчас гонщикам-мажорам позволяют скрываться с места серьезных аварий и, более того, сбегать после этого за границу.