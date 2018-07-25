Гитарист Every Time I Die спас жизнь фанатке, плюнув ей пивом в глаз

СЕГОДНЯ 09:32 2018-07-25T09:33:14+03:00

Джордан Бакли уже готовился оправдываться перед судом за свое поведение на сцене, но в итоге поклонница лишь искренне поблагодарила музыканта

Изменить размер текста: A A

Гитарист американской метал-группы Every Time I Die Джордан Бакли рассказал необычную историю о том, как плюнув в одну из своих поклонниц, он спас ей жизнь.

Инцидент произошел некоторое время назад на концерте рок-коллектива. Во время выступления Бакли набрал в рот пива и начал обрызгивать им стоящих в первых рядах людей. Этот случай так бы и остался простым элементом шоу, если бы через некоторое время одна из оплеванных поклонниц не подошла к своему кумиру.

Девушка рассказала, что в тот день на концерте несколько капель пива попали ей в глаз. Бакли уже начал извиняться за свои "дурацкие" действия, но фанатка остановила его и продолжила. Оказалось, что на следующий день после шоу боль только усилилась, и тогда девушка решила обратиться к врачу.

"Я извинился еще 10 раз. Приготовился к судебному иску...", - делится гитарист своими эмоциями.

Во время осмотра у врача поклонница рок-группы сделала еще несколько тестов и выяснилось, что причиной боли была не глазная инфекция, а опухоль мозга. Ее удалось обнаружить достаточно рано, чтобы провести операцию по удалению.

Узнав об этом, девушка твердо решила поблагодарить музыканта, который ненароком спас ей жизнь. Неизвестно, сколько бы еще американка проходила с опухолью в мозгу, если бы не этот случай с пивом.

"Мораль вот в чем - если вы придете на наш концерт, это может спасти вашу жизнь", - подытожил Бакли в своем Twitter.