В России зафиксирован небывалый рост числа волонтеров

СЕГОДНЯ 11:17 2018-07-25T11:17:43+03:00

Число россиян, которые приняли участие в различных бесплатных акциях в общественных интересах выросло на треть за последний год

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Специалисты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ провели опрос и выяснили, что по сравнению с прошедшим 2017 годом число россиян, которые стали волонтерами и приняли участие в различных бесплатных акциях в общественных интересах, выросло до 72%. Для сравнения - в предыдущем периоде цифра была 42%.

Член Общественной палаты РФ, председатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев уверен, гражданская активность и выражение своей позиции на благо общественности становится в России новым трендом.

«Люди объединяются в команды вокруг какой-то идеи — экологии, культуры, помощи инвалидам или бездомным животным, потому что хотят жить в комфортной стране и решать проблемы. Они верят, что многое можно изменить. Это объединяет людей», — отметил эксперт.

В свою очередь, одобряют деятельность тех, что активно участвует в решении общественных проблем, как следует из результатов опроса, 72% респондентов. А почти треть доверяют волонтерам больше, чем кому-либо еще, сообщает газета «Известия».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил 2018 год Годом добровольца (волонтера) в России. В феврале глава государства подписал закон о статусе волонтерских организаций, который уравнял понятия «волонтерство» и «добровольчество».