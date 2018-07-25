2018-07-25T12:29:18+03:00
Политика

"Не видать им Севастополя как своих ушей": Пушков прокомментировал заход военных кораблей НАТО в Одессу

Украина намерена провести совместные с Альянсом военно-морские учения в непосредственной близости от Крыма
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Совете Федерации отреагировали на появившуюся информацию о прибытии в порты Одессы целой эскадры кораблей стран НАТО.

Как заявил председатель комиссии по информационной политике верхней палаты российского парламента Алексей Пушков, вероятно, идеальным вариантом для западной военщины было бы встать на прикол где-нибудь в гаванях Севастополя.

Но, как иронизирует сенатор, Россия несколько лет назад, приняв в свой состав Крымский полуостров, расстроила все планы Запада, пишет сайт «Свободная пресса».

«Военные корабли НАТО прибыли в Одессу. Но еще несколько лет назад замысел был в том, чтобы направить их в Севастополь и оставить там на постоянной основе. Россия этому помешала. Не видать им Севастополя как своих ушей», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

23 июля в Одессу для участия в совместных с ВМФ Украины учениях в Чёрном море прибыли военные корабли вооруженных сил Нидерландов, Румынии и Турции. Среди них фрегаты и минные тральщики.

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