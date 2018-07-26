Учеными создано новое лекарство от потери зрения

СЕГОДНЯ 11:31 2018-07-26T11:31:31+03:00

Эксперты выявили, что специя куркума может быть действенной панацеей при лечении глаукомы

Изменить размер текста: A A

Пряность куркума содержит в себе действенные вешества, которые помогают для лечения глазной глаукомы. К такому выводу, проведя ряд исследований, пришли британские ученые из Имперского и Университетского колледжей Лондона.

Специалисты утверждают, в этом растении содержится пигмент куркумин, который уменьшает в разы воспалительный процесс роговицы и способствует нормализации зрения.

Со слов исследователей, о лечебных свойствах пряности было известно и ранее, но считалось, что доставить его в организм можно только с помощью таблеток. При этом вещество крайне плохо растворяется в крови, поэтому рекомендованная доза таких лекарств (24 таблетки в сутки) могла бы привести к проблемам с пищеварением, пишет сайт «Утро.ру».

Решить данную проблему эксперты решили при помощи «наноносителя», в котором куркумин содержится внутри поверхностно-активного вещества, использующегося в каплях для глаз. Ученые утверждают, что данный метод увеличивает проходимость куркумина в 400 тысяч раз, сообщает сайт телеканала «360».