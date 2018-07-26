В сети появилось видео страшной давки в метро в Мумбаи

СЕГОДНЯ 11:57 2018-07-26T11:58:13+03:00

Когда перегруженный состав тронулся, разъяренные пассажиры стали цепляться за двери и падать друг на друга Фото: скрин с видео

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Во всемирную паутину попало видео, на котором очевидец заснял невероятную давку в индийском метрополитене. Инцидент произошел центре Индии, в одном из самый густонаселенных городов азиатского государства Мумбаи.

ЧП произошло на станции «Тане» (Thane) на северо-востоке города. Как следует из картинки, в самый час пик на платформе скопились сотни женщин, которые стоят в десятки рядов друг за другом в ожидании прибытия состава. Когда поезд прибыл, он, на беду ожидавших оказался полностью перегружен пассажирами.

Однако индийских дам это ничуть не смутило и они принялись штурмовать вагоны. Когда же перегруженный состав тронулся, разъяренные пассажиры стали цепляться за двери и падать друг на друга по эффекту домино.

Видео появилось в сети 26 июля. Когда же именно произошел данный инцидент, и были ли постадавшие или погибшие не уточняется. Как и тот факт - почему на платформе присутствовалиисключительно представительницы слабого пола, сообщает сайт телеканала «Звезда».