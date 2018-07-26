2018-07-26T11:58:13+03:00
В мире

В сети появилось видео страшной давки в метро в Мумбаи

Сотни женщин штурмовали переполненный состав, не боясь попасть под колеса поезда [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Когда перегруженный состав тронулся, разъяренные пассажиры стали цепляться за двери и падать друг на другаКогда перегруженный состав тронулся, разъяренные пассажиры стали цепляться за двери и падать друг на другаФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Во всемирную паутину попало видео, на котором очевидец заснял невероятную давку в индийском метрополитене. Инцидент произошел центре Индии, в одном из самый густонаселенных городов азиатского государства Мумбаи.

ЧП произошло на станции «Тане» (Thane) на северо-востоке города. Как следует из картинки, в самый час пик на платформе скопились сотни женщин, которые стоят в десятки рядов друг за другом в ожидании прибытия состава. Когда поезд прибыл, он, на беду ожидавших оказался полностью перегружен пассажирами.

Однако индийских дам это ничуть не смутило и они принялись штурмовать вагоны. Когда же перегруженный состав тронулся, разъяренные пассажиры стали цепляться за двери и падать друг на друга по эффекту домино.

Видео появилось в сети 26 июля. Когда же именно произошел данный инцидент, и были ли постадавшие или погибшие не уточняется. Как и тот факт - почему на платформе присутствовалиисключительно представительницы слабого пола, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Давки в метро в Мумбаи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве скоро может появиться каршеринг для инвалидов
Один из фигурантов дела об афере в НПО имени Лавочкина объявлен в федеральный розыск
Выход последнего сезона "Игры престолов" запланирован на начало 2019 года
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Полковник Александр Ламонов получил пять лет колонии по делу о взятке
Госдума приняла закон, по которому военные кафедры заменят учебными центрами
Учеными обнаружен простой способ избавиться от автомобильных пробок
Синоптики предупредили москвичей об аномальной жаре в четверг
Железняк покидает пост замсекретаря генсовета «Единой России»
Россияне смогут сами выбирать дату и время регистрации брака
Учеными создано новое лекарство от потери зрения
Госдума приняла законопроект о безвизовом въезде в РФ по паспорту болельщика
Сотрудники ФСБ ликвидировали в Подмосковье подпольную нарколабораторию
Китайская полиция заявила о задержании мужчины у посольства США в Пекине
В Парагвае пропал самолет, в котором находились местный министр и его заместитель
Ипотечных должников в России собираются освободить от уплаты исполнительского сбора
Путин прилетел в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС
Таксисты Uber и Cabify приостановили работу в Барселоне
Строительство метро от «Селигерской» до поселка Северный в Москве стартует в начале 2019 года