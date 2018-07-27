2018-07-27T09:39:07+03:00
В мире

США собираются нанести ракетный удар по Ирану

СМИ стало известно, что целями американцев должны стать ядерные объекты исламской республики
Евгений ЧЕРНЕНКО
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США намереваются нанести ракетный удал по ИрануСША намереваются нанести ракетный удал по ИрануФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вашингтон собирается в ближайшей перспективе, если на то возникнет необходимость, нанести военный удар по ядерным объектам Ирана. Об этом со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне передает американский канал ABC News.

Как стало известно журналистам, ракетная атака может произойти уже до конца августа этого года. При этом, США не собираются бомбить исламскую республику в одиночку. По данным источников канала в правительстве континентального государства, помочь Штатам определить возможные цели собирается Австралия. Не малую роль в наведении ракет на ядерные объекты в зоне Персидского залива будут играть и британские спецслужбы.

Как уточняет канал, именно в Австралии, как стране НАТО и важнейшем союзнике США в восточном полушарии размещен совершенно секретный оборонный объект, который считается ключевым среди так называемого альянса «Пяти глаз», который объединяет спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Расположенный в Австралии объект, по информации ABC News, играет определенную роль в управлении американскими шпионскими спутниками. Не исключено, что именно он и будет задействован в подготовке и разработке удара поТегерану, сообщает газета "Известия".

В то же время, накануне утром, 27 июля, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что оснований предполагать подготовку Вашингтона к военной конфронтации с Ираном у него нет.

Напосмним,в мае глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, согласно которой Тегеран должен был отказаться от своей ядерной программы в обмен на отказ от санкций Запада в отношении него. Трамп же, придя к власти, утверждал, что Иран условий этого соглашения не соблюдает и продолжает ядерные разработки.

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