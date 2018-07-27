2018-07-27T20:59:07+03:00
Происшествия

СК завершил расследование дела в отношении ивантеевского стрелка

Теперь девятикласснику нужно время, чтобы ознакомиться со всеми материалами и вещественными доказательствами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экспертиза показала, что подросток полностью вменяемЭкспертиза показала, что подросток полностью вменяемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении девятиклассника, который в сентябре прошлого года устроил стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщил адвокат подростка Виктор Запрудский.

"Сегодня нас уведомили об окончании следственных действий, и мой подзащитный приступает к ознакомлению с материалами уголовного дела и вещественными доказательствами", - сказал юрист.

Он подчеркнул, что ранее его подзащитному уже было предъявлено обвинение в окончательной редакции, но тогда молодой человек не признал четыре вменяемые ему эпизода по статье "покушение на убийство". По словам Запрудского, подросток дает последовательные и непротиворечивые показания, передает ТАСС.

Напомним, что 5 сентября 2017 года 15-летний парень пронес в свою школу самодельные взрывпакеты, топор и пневматическое оружие. Он ворвался в один из классов, выстрелил из ружья в учительницу, а после еще и ударил ее топором. Также подросток взорвал пиротехнические пакеты, чем очень напугал находящихся в помещении школьников. Трое учеников даже решились выпрыгнуть из окна и были госпитализированы с различными травмами.

Позже стрелка задержали и обвинили в покушении на убийство, а также в хулиганстве. Экспертиза показала, что в момент совершения преступления мальчик был полностью вменяем и осознавал характер своих действий, передает сайт kp.ru.

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