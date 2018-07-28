В капитолии Колорадо на месте портрета Трампа установили фотографию Путина

28 Июль 23:11 2018-07-28T23:12:05+03:00

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Неизвестные разместили в здании законодательного собрания американского штата Колорадо фотографию главы РФ Владимира Путина. Как стало известно, фото российского лидера появилось в галерее портретов президентов США, расположенной в одном из помещений заксобрания, причем рядом с тем местом, где должно быть вывешено изображение нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Стоит отметить, что портрета Трампа до сих пор нет в галерее, так как местная общественная организация никак не может собрать 10 тысяч долларов, необходимые для создания и установки изображения.

Что касается фотографии Путина, то она находилось в заксобрании Колорадо недолго. Снимок убрали, как только его заметил один из сотрудников. Однако один из членов сената штата Стив Фенберг все же успел сфотографировать изображение и, конечно же, поделился фото со своими подписчиками в Twitter.