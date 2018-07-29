Погода в Москве 29 июля: Переменная облачность, без осадков

29 Июль 07:16 2018-07-29T07:17:02+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от 23 до 28 градусов выше нуля

Изменить размер текста: A A

В Москве 29 июля ожидается переменнооблачная погода, ночью по области местами пройдет небольшой дождь, днем обойдется без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 6-11 метров в секунду. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Температура ночью в Москве 20…22 градусов, по области 17…22°, днем в Москве 25…27 градусов, по области 23…28 градусов»,- говорится в сообщении службы.

К вечеру характер погоды существенно не изменится. Согласно прогнозам синоптиков, переменная облачность сохранится, с наступлением темноты температура воздуха в столице упадет до 15-17 градусов, по области — до 12-17 градусов тепла. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

В начале недели погода в столичном регионе останется жаркой. В понедельник, 30 июля, в до 24-27 градусов тепла, днем во вторник и среду воздух в Москве и области будет прогреваться до 30 градусов выше нуля.