2018-07-29T12:22:05+03:00
В мире

СМИ: Ноябрьские промежуточные выборы в США обещают стать самыми дорогими в истории страны

Общая сумма средств, потраченных на проведение избирательной кампании уже оценивается в 1,6 млрд долларов
Денис СУХОВ
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СМИ: Ноябрьские промежуточные выборы в США обещают стать самыми дорогими в историиСМИ: Ноябрьские промежуточные выборы в США обещают стать самыми дорогими в историиФото: REUTERS
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Промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября, обещают стать самыми дорогими в истории страны.

По данным издания The New York Post, только телевизионная реклама уже обошлась в 1 млрд долларов. При этом на трансляции праймериз кандидатов в Сенат было потрачено 170 млн долларов.

Кроме того, Демократическая и Республиканская партии зарезервировали рекламу на 230 млн долларов в таких колеблющихся штатах, как Невада и Миссури. В первом сенатор-республиканец Дин Хеллер может уступить оппоненту-демократу, а во втором уже сенатор-демократ Клэр Маккаскилл стремится удержать своих избирателей.

Издание уточняет, что Демократическая партия достаточно высоко оценивает шансы своих кандидатов в Палату представителей и выделила на их рекламу около 135 млн долларов. Вынужденные защищаться республиканцы потратят на эти цели чуть больше — до 146 млн долларов.

Общая же сумма средств, потраченных на проведение избирательной кампании, оценивается в 1,6 млрд долларов (с учетом расходов на персонал, открытие региональных штабов и проведение опросов).

Напомним, 6 ноября в США состоятся так называемые промежуточные выборы, которые проводятся каждые два года. Американцам предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и примерно на треть обновить состав Сената. Кроме того, в этот день пройдут выборы губернаторов многих штатов и депутатов местных законодательных органов.

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