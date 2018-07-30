2018-07-30T12:39:27+03:00
Политика

Правительство не стало рассматривать законопроект о запрете продажи алкоголя пьяным людям

Как именно будет определяться степень опьянения, пока что неизвестно
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Кабмин вернул законопроект о запрете продаж алкоголя пьяным в МинздравКабмин вернул законопроект о запрете продаж алкоголя пьяным в МинздравФото: Юлия КЛЮЕВА
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Законопроект об ограничении продажи спиртного лицам в состоянии алкогольного опьянения правительство вновь отказалось рассматривать и вернуло его обратно в Минздрав. Нововведение не прошло согласование с другими ведомствам.

Основным вопросом, который волнует экспертов, является определение степени опьянения покупателя. Пока единого и адекватного варианта нет, определять каждый может по-разному.

В июне министерство вынесло документ в аппарат правительства, однако никакой конкретики в нем не было: сотрудники магазинов и общепитов не продавали бы спиртное тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения, однако ни степень трезвости покупателя, ни механизмы определения нетрезвости представлены не были. Также в документе указывалась норма, которая контролировала и ограничивала выкладку бутылок с алкоголем разной крепости по аналогии с сигаретами, которые скрыты от глаз покупателей.

Как заявляют "Известия", Минздрав планировал утвердить закон с 1 аняваря2018 года.

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