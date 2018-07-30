Лавров назвал аномалией нынешнее состояние отношений России и Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аномалией нынешнее состояние отношений Москвы и Киева.
«Я уверен, что мы братские народы. У нас тысячелетняя совместная история. И, конечно, то, что сейчас происходит, — это аномалия», — сказал Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Он также заявил, что неприемлемым предложенный Западом Украине выбор между Россией и Европой является неприемлемым.
"Логика — либо Украина с нами, либо она с вами, никуда не исчезла. Она продолжает оставаться до сих пор в умах наших западных коллег", — добавил глава МИД РФ.
Он отметил, что еще в 2004 году западные партнеры стали публично призывать украинцев сделать выбор и быть либо с Россией, либо с Европой.
"Сам по себе этот подход провокационный и абсолютно неприемлемый в современном мире", — добавил министр.