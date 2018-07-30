2018-07-30T14:11:17+03:00
Политика

Лавров назвал аномалией нынешнее состояние отношений России и Украины

Также глава МИД РФ заявил, что считает неприемлемым предложенный Западом Украине выбор между Россией и Европой
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал аномалией нынешнее состояние отношений Москвы и Киева.

«Я уверен, что мы братские народы. У нас тысячелетняя совместная история. И, конечно, то, что сейчас происходит, — это аномалия», — сказал Лавров на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Он также заявил, что неприемлемым предложенный Западом Украине выбор между Россией и Европой является неприемлемым.

"Логика — либо Украина с нами, либо она с вами, никуда не исчезла. Она продолжает оставаться до сих пор в умах наших западных коллег", — добавил глава МИД РФ.

Он отметил, что еще в 2004 году западные партнеры стали публично призывать украинцев сделать выбор и быть либо с Россией, либо с Европой.

"Сам по себе этот подход провокационный и абсолютно неприемлемый в современном мире", — добавил министр.

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