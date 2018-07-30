2018-07-30T14:21:41+03:00
Экономика

Производство газа увеличилось на 8 процентных пунктов

Эльмира МУСТАФАЕВА
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Добыча углеводородов пошла в ростДобыча углеводородов пошла в ростФото: REUTERS
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В годовом выражении в июне производство газа и нефти значительно выросло. Увеличение черного золота объясняется изменением параметров сделки ОПЕК+. Благодаря рекордному спросу на российское топливо производство газа увеличилось на 8 процентных пунктов.

С 1,3% в мае до 2,8% произошел рост полезных ископаемых в годовом выражении. Производство нефти увеличилось на 1,2% впервые с августа прошлого года. Фактически рост добычи нефти в России начался еще до формальной корректировки сделки ОПЕК+, а к середине июля 2018-го года добыча нефти выросла до 11,2 млн б/с, приблизившись к рекордному значению октября 2016 года, от которого и начала отсчет с момента создания ОПЕК+.

Как полагает Минэнерго, Россия движется в правильном направлении и благодаря ОПЕК+ страна сможет нарастить добычу на 3,5 миллиона т до 551 миллиона т. По данным "Известий", в 2019-ом году же ожидается достижение новой рекордной планки — 555 миллионов.

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