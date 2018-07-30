2018-07-30T15:36:34+03:00
Политика

Путин наградил сотрудников СК, расследовавших дела Захарченко, Белых и Скрипалей

Также награждены следователи по делам Улюкаева и Сугробова
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин наградил следователей СК, расследовавших дела Захарченко, Белых и СкрипалейПрезидент РФ Владимир Путин наградил следователей СК, расследовавших дела Захарченко, Белых и СкрипалейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении отличившихся сотрудников Следственного комитета, которые расследовали резонансные уголовные дела. Среди них — следователи по делам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, экс-главы Кировской области Никиты Белых, а также дела об отравлении Скрипалей.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, отмечается, что старший следователь по особо важным делам при председателе СК Константин Криворотов награжден орденом Мужества. Он участвовал в расследовании дела о теракте на борту самолета A321 на Синайским полуостровом, где погибли 224 человека.

Заместитель председателя СК в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Борис Карнаухов и руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК Сергей Сазин указом главы государства награждены Орденами Почета.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получат 16 сотрудников СК , в числе которых - старшие следователи по особо важным делам при председателе СК Улади Уладиев (расследовал трагедию на Сямозере) и Роман Нестеров (расследовал дела о ДТП в ХМАО, где погибли десять детей, а также уголовное дело Алексея Улюкаева) и другие следователи.

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