Путин наградил сотрудников СК, расследовавших дела Захарченко, Белых и Скрипалей

СЕГОДНЯ 15:36 2018-07-30T15:36:34+03:00

Также награждены следователи по делам Улюкаева и Сугробова

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении отличившихся сотрудников Следственного комитета, которые расследовали резонансные уголовные дела. Среди них — следователи по делам бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, экс-главы Кировской области Никиты Белых, а также дела об отравлении Скрипалей.

В документе, опубликованном на портале правовой информации, отмечается, что старший следователь по особо важным делам при председателе СК Константин Криворотов награжден орденом Мужества. Он участвовал в расследовании дела о теракте на борту самолета A321 на Синайским полуостровом, где погибли 224 человека.

Заместитель председателя СК в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Борис Карнаухов и руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК Сергей Сазин указом главы государства награждены Орденами Почета.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получат 16 сотрудников СК , в числе которых - старшие следователи по особо важным делам при председателе СК Улади Уладиев (расследовал трагедию на Сямозере) и Роман Нестеров (расследовал дела о ДТП в ХМАО, где погибли десять детей, а также уголовное дело Алексея Улюкаева) и другие следователи.