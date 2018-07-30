В Калужской области стартовал Международный форум "Форсаж"

СЕГОДНЯ 16:17 2018-07-30T16:19:51+03:00

В 2018 году площадка объединит более 400 сотрудников энергетических компаний, которые представят свои инициативы на тему "Люди. Технологии. Территории"

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В воскресенье, 29 июля, В Калужской области стартовал Международный форум молодых промышленников и энергетиков "Форсаж". Интерактивная сессия "Сообщества лидеров России" дала начало образовательной части программы и поставило перед участниками задачу сформировать сообщества людей из разных компаний.

Целью мероприятия является выдвижения значимых инициатив, которые будут стимулировать развитие отдельных регионов. Главным направлением в 2018 году стала тема "Люди. Технологии. Территории"

Церемония поднятия флага во время открытия лагеря.

На протяжении недели представители 16 энергетических компаний (более 400 человек) будут разрабатывать идеи по развитию собственных предприятий и регионов их присутствия. Группы проанализируют конкретные территории по экономическому, социальному, культурному и экологическому признакам, а затем оценят глобальные и локальные угрозы, чтобы предложить решение проблем. Лучшие же идеи, выбранные экспертами, будут рекомендованы к реализации. Все это позволит участникам сформировать эффективную программу продвижения регионов и продолжить взаимодействие с компаниями-партнерами даже после форума.

На сцене форума молодых промышленников и энергетиков "Форсаж".

В этом году выступить со своими мыслями перед участниками уже восьмого по счету "Форсажа" решили глава Управления общественных проектов администрации Президента Сергей Новиков, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, помощник главы Минэнерго Татьяна Дьяконова, магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, главный инженер Управления кабельных сетей Центрального округа "МОЭСК" Андрей Клинков и замдиректора аналитического центра по безопасности оборудования и ГТС филиала "Институт Гидропроект" НИИЭС Антон Антонов.

Главным направлением в 2018 году стала тема "Люди. Технологии. Территории".

Последний уже трижды участвовал в Международном форуме и считает главным его достижением перестройку мышления.

"Мы уехали отсюда другими людьми. Мы научились видеть иначе. Мы изначально получили хорошее образование, и мы хороши в своей отрасли. Но мы узки в том, что мы знаем, и мы не видим того, что происходит в соседней отрасли, а "Форсаж" дал нам такую возможность", - подчеркнул Антонов.

Лагерь собрал 4 сотни молодых специалистов по энергетике и смежных отраслях.

Примечательно, что именно этот форум стал первой площадкой, которая существует исключительно благодаря заказу корпораций, без привлечения государственных средств.