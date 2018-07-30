2018-07-30T18:29:08+03:00
Политика

Венедиктов покинул совет директоров "Эха Москвы"

Главный редактор радиостанции поступил так, чтобы избежать конфликта интересов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Главный редактор "Эха Москвы" Алексей ВенедиктовГлавный редактор "Эха Москвы" Алексей ВенедиктовФото: Борис КУДРЯВОВ
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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов покинул ее совет директоров. Об этом рассказал сам российский журналист.

По его словам, причиной ухода стал конфликт интересов, возникший на фоне обсуждения бюджета радиостанции.

"Я представляю там миноритариев - 34%. Мы в этот раз не голосовали за бюджет, мы были против бюджета. У меня возник конфликт интересов: я главный редактор, я представляю миноритариев, и я с советом директоров должен одобрять бюджет, который я не одобряю", - цитирует ТАСС главреда.

Венедиктов подчеркнул, что во избежание конфликта и с целью концентрации на защите интересов редакции, а не акционеров и совета директоров, было решено покинуть его.

"Там будет мой заместитель [Екатерина Годлина]", - добавил журналист.

Стоит отметить, что главной точкой преткновения являются дополнительные возвратные кредиты, предоставляемые "Газпромом" под двузначную процентную ставку. Миноритарии выступают категорически против них.

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