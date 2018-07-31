Конюхов о спасенном в Пакистане туристе: Я им восхищаюсь

СЕГОДНЯ 11:14 2018-07-31T11:14:09+03:00

Путешественник рассказал, что просто сидеть одному в горах - невыносимо

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Российский альпинист, спасенный в горах Пакистана, восхищает своей стойкостью и силой воли. Так прокомментировал историю, произошедшую с туристом Александром Гуковым, известный путешественник Федор Конюхов.

«Ты можешь там даже сидеть, а у тебя силы уходят. Как говорится, гора забирает», - отметил он.

По словам путешественника, чтобы справиться одному в горах в такой ситуации, нужно обладать невероятным мужеством. Не каждый альпинист смог бы правиться в такой момент.

«Мало бы кто так сделал. Я им восхищаюсь», - приводит слова Конюхова сайт телеканала «Звезда».

Напомним, ранее о спасении альпиниста сообщили его друзья. Мужчину обнаружили военные из Пакистана и доставили его в госпиталь.

Член федерации альпинизма Анна Пиунова отметила, что спасти Александра удалось благодаря хорошим погодным условиям. Она добавила, что в больнице вместе с россиянином находится его друг. Сам мужчина очень ослаб и плохо разговаривает, но обморожений почти не получил.