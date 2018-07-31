2018-07-31T12:06:01+03:00
Общество

Проекты по благоустройству Тюмени завершат вовремя

Руководство региона обсудило дорожные работы, ремонт в социальной сфере и ЖКХ города
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Руководитель Тюменской области Александр Моор (справа) держит под контролем исполнение муниципальных программ в Тюмени. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.Руководитель Тюменской области Александр Моор (справа) держит под контролем исполнение муниципальных программ в Тюмени. Фото пресс-службы губернатора Тюменской области.
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Исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор провел совещание в администрации Тюмени, где обсудили муниципальные программы благоустройства, дорожных работ, проекты по ремонту в социальной сфере и ЖКХ, а также планы на 2019. Врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук и заместители главы города доложили о ходе проводимых работ, проблемных вопросах.

- Степень исполнения запланированных работ на городских объектах разная. Еще в начале года были сформированы планы ремонтов и все процессы синхронизированы и разбиты по этапам реализации. Что касается формирования программ на 2019 год, то приоритеты будут прежними. Они понятны и поддерживаются жителями города Тюмени. Это благоустройство дворовых территорий, программа по озеленению крупных объектов, ремонт небольших «зеленых уголков». Каждый год в областном центре проходят ремонты учреждений социальной сферы, реализуется большая программа строительства и модернизации объектов ЖКХ. Есть уверенность, что к новому сезону подойдем во всеоружии, но главное, чтобы проекты были реализованы в срок и с нужным качеством, – резюмировал Александр Моор.

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