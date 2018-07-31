Гидрометцентр предупредил о снижении урожая зерновых на 15-20% по сравнению с прошлогодним

СЕГОДНЯ 16:01 2018-07-31T16:01:33+03:00

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв напомнил, что в прошлом году урожай был рекордно высоким

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В текущем году урожай зерновых в России будет на 15-20% ниже уровня 2017 года. Об этом предупредил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

"По прогнозу Росгидромета, урожай в этом году для зерновых и зернобобовых ожидается примерно на 15-20% ниже прошлогоднего", — сказал Киктёв на пресс-конференции во вторник, 31 июля.

Он напомнил, что в прошлом году урожай зерновых был рекордно высоким.

Отметим, что в 2017 году впервые в истории Россия получила рекордный урожай зерновых, который составил 135,4 миллиона тонн. Валовый сбор пшеницы составил 85,9 миллиона тонн. Урожай зерна в предыдущем 2016 году равнялся 120,7 миллиона тонн.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что потери урожая зерна в стране из-за погодных условий могут составить около 30 млн тонн.