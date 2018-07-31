В Москве спасатели вытащили из реки двух мужчин, гидроцикл которых перевернулся

31 Июль 23:02 2018-07-31T23:02:02+03:00

Московские спасатели за один вечер вытащили из Москвы-реки двух молодых людей Фото: Кристина КОРМИЛИЦЫНА

Молодые люди были взяты на борт катера и доставлены на станцию "Карамышево"

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Во вторник, 31 июля, на Москве-реке перевернулся гидроцикл с двумя молодыми людьми. Инцидент произошел на северо-западе столицы. Помощь терпящим бедствие мужчинам оказали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"На Москве-реке перевернулся гидроцикл с двумя молодыми людьми. Московские спасатели оперативно подняли пострадавших на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию "Карамышево", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Уточняется, что мужчинам сразу же оказали первую помощь, и уже спустя 20 минут они покинули станцию, отказавшись от осмотра медиков.

Ранее сайт kp.ru писал о другой чудесной истории спасения, которая произошла в городе Лесосибирске Красноярского края. Там 6-летний мальчик зашел в реку Енисей, но попал в подводную яму и начал тонуть. Его спасла 31-летняя Екатерина Шефер, воспитатель местного детсада, которая в тот день также пришла на набережную со своими детьми.