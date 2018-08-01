В США испытание межконтинентальной ракеты прошло неудачно

СЕГОДНЯ 04:10 2018-08-01T04:10:32+03:00

ВВС США уничтожили ракету во время ее испятаний Фото: REUTERS

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Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III в США во вторник закончился неудачей. Об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС.

Старт состоялся рано утром 31 июля из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния). Во время её полета над Тихим океаном были отмечены аномалии. Поэтому командование приняло решение уничтожить снаряд. В 04:42 (14:42 мск) по времени Тихоокеанского побережья США на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.

"Аномалия - любое неожиданное событие во время испытаний. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, относящихся к самой операционной платформе или испытательному оборудованию, необходим тщательный анализ для определения причин", - цитирует ТАСС заявление Командования .

Как подчеркнул официальный представитель ведомства Джо Томас, эта неудача при испытании баллистической Minuteman III ракеты стала первой с 2011 года.