Лукашенко впервые после слухов об «инсульте» появился на публике

СЕГОДНЯ 05:37 2018-08-01T05:37:41+03:00

Глава Белоруссии чувствовал себя прекрасно и обсудил с главой Минского облисполкома уборочную страду

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Об этом сообщил официальный сайт главы государства.

Это первое появление белорусского лидера на публике слухов о якобы перенесенном им инсульте. С главой области он обсудил ход уборочной кампании в регионе, развитие мясо-молочного комплекса и дорожного строительства. На видеозаписи встречи президент выглядит вполне здоровым и активным.

Ранее в украинских СМИ появились сообщения, что Лукашенко с 28 июля не появлялся на людях, поскольку якобы разбит инсультом. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт опровергла эту информацию.

«Могу еще добавить в адрес украинских ресурсов, которые распространяют эту информацию: не дождетесь», — цитирует ее слова РИА Новости.

Отметим, что сайт пресс-службы президента сообщал о телефонном разговоре Лукашенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который состоялся в субботу, а также о его встрече в Минске с председателем правления китайской корпорации CITIC Group Чан Чжэньмином.