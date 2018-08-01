Госдеп выдал разрешение на продажу Дании 46 ракет-перехватчиков

СЕГОДНЯ 10:32 2018-08-01T10:32:37+03:00

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Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Дании 46 ракет-перехватчиков для военно-морских сил страны.

Как сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в Минобороны США, общая сумма поставок составит 152 миллиона долларов. Отмечается, что продажа противоракет "не изменят военный баланс в регионе" и "не окажут влияния на боеготовность США".

Американские компании Raytheon и ВАЕ станут исполнителями работ на производство ракет и оборудования к ним, передает РИА Новости.

Модификации ракет Standard Missile, SM-2 Block IIIA используются в системе противоракетной обороны США морского базирования "Aegis", которыми оборудованы эсминцы класса Arleigh Burke и крейсеры класса Ticonderoga. Подобные ракеты установлены на кораблях Японии, Южной Кореи, Германии, Испании, Нидерландов.

Напомним, Россия не раз выражала обеспокоенность развертыванием ПРО США в Европе и в Азии.