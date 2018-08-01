В Сирии две сотни боевиков согласились выехать в зону деэскалации

СЕГОДНЯ 11:24 2018-08-01T11:24:51+03:00

Вместе с семьями они перебрались в Идлиб

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В Сирии 195 боевиков и члены их семей согласились добровольно покинуть населенные пункты на Голанских высотах, на границе Сирии и Израиля. Об этом рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Отмечается, что эти населенные пункты боевики захватили еще семь лет назад. Прежде чем террористы согласились сдаться, специалисты вели многочасовые тяжелые переговоры. Лишь убедившись, что им действительно ничто не угрожает, террористы согласились выехать в Идлиб, в зону деэскалации, оставив тяжелое вооружение и взрывчатку.

Перед переездом весь багаж боевиков и их семей тщательно досматривался. В результате, в одном из чемоданов была найден пулемет.

«Сегодня в результате предварительной договоренности, достигнутой офицерами центра по примирению враждующих сторон, проводится очередная акция по выводу боевиков и членов их семей из населенного пункта Уфания в идлибскую зону деэскалации», - сообщил представитель Центра Владимир Залозный, передает сайт телеканала «Звезда».

Раненым была оказана медицинская помощь. Кроме того врачи помогли беременной супруге одного из боевиков.