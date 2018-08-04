2018-08-04T11:05:23+03:00
В мире

Советник Трампа заявил о решимости президента США «давить» на «слабую» экономику КНР

В Пекине подчеркнули, что хорошее состояние китайской экономики «очевидно всему международному сообществу»
Денис СУХОВ
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Советник Трампа заявил о решимости президента США «давить» на «слабую» экономику КНРСоветник Трампа заявил о решимости президента США «давить» на «слабую» экономику КНРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп исполнен решимости оказывать экономическое давление на Китай, чтобы вынудить Пекин пойти на уступки в торговых вопросах. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

«Их экономика слаба, их валюта слаба, люди покидают страну. Не стоит недооценивать решимость президента Трампа следовать до конца», - цитирует Кадлоу агентство Bloomberg.

При этом экономический советник подчеркнул, что в отношениях с Китаем Белый дом рассчитывает видеть торговые реформы, а не войну.

В свою очередь слова Кадлоу прокомментировал глава МИД КНР Ван И. По мнению последнего, заявления Белого дома о «плохом» состоянии китайской экономики не соответствуют действительности.

«Состояние экономики Китая очевидно всему международному сообществу. Ежегодно наш вклад в развитие мировой экономики составляет около 30%, это столько же сколько США, Япония и Европа вкладывают вместе. Я не знаю, почему он сказал, что экономика Китая находится в плохом состоянии», - заявил Ван И в ходе пресс-конференции на полях саммита АСЕАН в Сингапуре.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что его категорически не устраивает дефицит торгового баланса с Китаем, который достигает сотен миллиардов долларов. С 1 июля власти США установили 25% пошлины на некоторые импортируемые из КНР товары, сумма сборов оценивается в 50 млрд долларов. Свои действия в Белом доме объяснили «недобросовестной торговой практикой» Китая, а также кражей американской интеллектуальной собственности и технологий компаниями из КНР. Пекин ответил на введение пошлин симметричными мерами.

После этого представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер рассказал о планах Вашингтона ввести пошлины на общую сумму 200 млрд долларов на дополнительный список китайских товаров. Министерство коммерции КНР в свою очередь заявило о готовности ответить пошлинами на 5207 наименований, импортируемых из США.

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