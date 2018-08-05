2018-08-05T11:37:43+03:00
В мире

Атака смертника в Афганистане: Погибли трое военнослужащих НАТО

К северу от Кабула террорист протаранил иностранный военный конвой на автомобиле, начиненном взрывчаткой
Денис СУХОВ
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Атака смертника в Афганистане: Погибли трое военнослужащих НАТОАтака смертника в Афганистане: Погибли трое военнослужащих НАТОФото: REUTERS
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Военный конвой НАТО подвергся атаке террориста-смертника к северу от Кабула, в афганской провинции Парван. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря губернатора региона Вахиду Шахкар.

По ее словам, нападение произошло в пригороде населенного пункта Чахарикара примерно в 6 часов утра в воскресенье. Террорист-смертник протаранил иностранный военный конвой на автомобиле, начиненном взрывчаткой.

По предварительным данным, никто их мирных жителей не пострадал. В свою очередь агентство Associated Press со ссылкой на представителей вооруженных сил США уточняет, что жертвами атаки стали трое военнослужащих НАТО, чья национальность не указывается.

Также сообщается о пострадавшем американском военнослужащем и двух раненых из числа афганских сил безопасности.

Ответственность за атаку взяло на себя афганское террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ). Представитель группировки заявил местным СМИ, что в результате атаки погибло 8 американских солдат.

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