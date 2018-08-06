Умер актер Виктор Черненко: Звезда сериала «Чемпион» скончался в возрасте 56 лет

СЕГОДНЯ 12:53 2018-08-06T12:54:24+03:00

О причина смерти Виктора Черненко пока не сообщается

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Актер театра и кино Виктор Черненко умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщила его коллега Мария Берсенева, разместившая в своем Instagram пост с соболезнованиями.

«Ушёл на небо мой коллега ВикторЧерненко... Мой первый «Каренин».., мой лучший «Каренин»! Мой непревзойденный Воланд.. Замечательный человек и талантливейший актёр.. Горе ужасное... Потеря невосполнимая.. Мы любим тебя, Витенька!», - написала актриса.

Причина смерти Виктора Черненко пока остается неизвестной. По словам Берсеневой, артист ушел из жизни 3 августа, похороны пройдут в Луганске в понедельник.

Черненко родился 19 июля 1962 года. В 1987 году окончил Днепропетровское театральное училище, после чего работал ведущим на местном телевидении.

С 1997 года проживал в городе Николаев на Украине. Играл в Николаевском русском драматическом театре, сотрудничал с антрепризной группой «Московский Независимый Театр» Дмитрия Рачковского.

Зрителям Черненко известен ролями в фильмах Перемена Удачи», «Астенический синдром», «Анекдотиада», или История Одессы в анекдотах», а также сериалах «Звездочет» и «Чемпион».