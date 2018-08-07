Американский сенатор в Москве анонсировал встречу с российскими коллегами

СЕГОДНЯ 00:33 2018-08-07T00:33:08+03:00

Рэнд Пол сообщил, что переговоры с членами Совета Федерации состоится осенью в Вашингтоне или в нейтральной стране

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Идет подготовка встречи сенаторов Конгресса США с членами комитетов по международным делам российского Совета Федерации. Об этом в понедельник сообщил американский сенатор Рэнд Пол.

По его словам, переговоры, возможно, состоятся этой осенью в Вашингтоне или нейтральной стране.

Пол находится сейчас в Москве в составе делегации США. Вместе с ним в Россию приехали заместитель главы его аппарата Серджио Гор, член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс, кандидат в сенаторы законодательного собрания Техаса Фил Хаффайнс, члены попечительского совета "Института Катона" Гленн Барнс и Карл Барни, передает ТАСС.

Их визит в понедельник начался со встречи с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, а затем с председателем комитета по международным делам нижней палаты российского законодательного собрания Леонидом Слуцким.

СПРАВКА

Рэнд Пол - сенатор от штата Кентукки, член Республиканской партии. Выдвигал свою кандидатуру на пост президента США. Известен своим неприятием политики давления, которую проводит Вашингтон. Первый в истории США действующий сенатор, один из родителей которого является членом Палаты представителей США - его отец Рон Пол, заседал в Конгрессе.