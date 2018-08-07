Минздрав рассказал, где живут самые здоровые дети

СЕГОДНЯ 08:02 2018-08-07T08:02:54+03:00

Меньше всего болеют дети из Чечни Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свой рейтинг медицинское ведомство основывало на данных о заболеваниях детей в возрасте до 14 лет

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В Министерстве здравоохранения РФ проверили статистику заболевания детей, чтобы узнать, где живут самые здоровые дети. Специалисты ведомства анализировали данные о недугах за весь 2017 год и пришли к выводу, что меньше всего болеют на Кавказе.

Регион с самыми здоровыми детьми – это Чечня. Здесь на 100 тыс. детского населения приходится 62 969,7 заболеваний.

Вторую строчку рейтинга занимает Кабардино-Балкария с показателем на сто тысяч детей 115 723 заболеваний.

Третье место досталось Республике Тыва-125 022,2 заболевших.

Адыгея занимает четвертую строчку с показателем 132 902,7, а Бурятия закрывает первую пятерку самых здоровых детских регионов с данными в 141 168,6 заболевших на каждые 100 тысяч детей.

Есть и антирейтинг. Чаще всего болеют в Ненецком АО (352 120), Чукотском АО (349 436,5), Карелии (337 077,2), Республике Коми (335 574) и Архангельской области (333 831,2).

Золотая середина по России выглядит примерно так: на 100 тыс. детского населения приходится 221 104,6 заболеваний.

- Причин у такой статистики несколько: на первое место можно поставить образ жизни. Именно он определяет уровень здоровья человека более, чем на 50—55%. Следом идут генетические и экологические факторы. А уже на третьем месте уровень здравоохранения. Нужно проанализировать по каждому региону с высоким порогом заболевания, чем именно оно обусловлено. Например, регионы Сибири и Дальнего Востока болеют из-за внешних причин, не здоровье подрывает пьянство и алкоголизм. Чтобы улучшить ситуацию нужны кардинальные меры в развитии первичного звена здравоохранения. Вопросы ранней диагностики и диспансеризации должны решаться на передовой. В первую очередь люди должны отвечать за здоровый образ жизни, - цитирует RT заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорина.