ВВС Испании временно приостановили полеты над Эстонией

СЕГОДНЯ 01:07 2018-08-08T01:07:37+03:00

Истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил в небе над Эстонией боевую ракету класса «воздух-воздух» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Самолеты военно-воздушных сил Испании, базирующиеся в Эстонии, приостановили свои полеты после того, как истребитель Eurofighter по ошибке выпустил в небе боевую ракету класса «воздух-воздух» AMRAAM. Об этом сообщил эстонский министр обороны Юри Луйк.

По его словам, самолеты Испании выведены из состояния готовности до завершения проверки всех обстоятельств инцидента, которую проводят вооруженные силы.

«Вместо них миссию продолжит подразделение Португалии, Испания сейчас в запасе. Речь идет о крайне редком и заслуживающем сожаления инциденте», - добавил министр.

Он также подчеркнул, что важнее всего сейчас – «обеспечить безопасность и в сотрудничестве с союзниками выяснить обстоятельства случившегося», передает ТАСС.

Инцидент с запуском ракеты произошел во вторник в 15:44 мск в зоне учебных полетов над населенным пунктом Пангоди. Причем у ракеты активирован режим самоуничтожения, который должен был уничтожить снаряд еще в воздухе. Тем не менее, ракета упала на землю примерно в 40 километрах к северу от Тарту.

Военные сейчас ищут снаряд, а жителей, в случае случайного обнаружения, убедительно просят не трогать его и сообщить в Минобороны Эстонии о находке.