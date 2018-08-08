Расписание матчей сборной России на ЧМ-2019 по хоккею: начинаем турнир матчем с Норвегией

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-08T14:45:47+03:00

Первая игра у наших запланирована на 10 мая 2019 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

ИИХФ официально опубликовала расписание матчей на чемпионат мира по хоккею 2019 года. Турнир пройдет в Словакии и в нем примет участие сборная России.

Первая игра у наших запланирована на 10 мая и мы начнем турнир поединком против Норвегии. далее у нас в соперниках по группе "В" соревнований - Австрия, Чехия, Италия, Латвия, Швейцария и Швеция.

Последняя игра на групповом этапе у нас - 21 мая. Далее - четвертьфиналы 23 мая, полуфиналы - 25 мая. Финал и матч за 3-е место - 26 мая.

СПРАВКА "КП"

10 мая (пятница), 17.15, Россия – Норвегия;

12 мая (воскресенье), 13.15, Австрия – Россия;

13 мая (понедельник), 17.15, Россия – Чехия;

15 мая (среда), 21.15, Россия – Италия;

18 мая (суббота), 13.15, Латвия – Россия;

19 мая (воскресенье), 21.15, Швейцария – Россия;

21 мая (вторник), 21.15, Швеция – Россия.