2018-08-08T14:45:47+03:00
Спорт

Расписание матчей сборной России на ЧМ-2019 по хоккею: начинаем турнир матчем с Норвегией

Первая игра у наших запланирована на 10 мая
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Первая игра у наших запланирована на 10 мая 2019 года.Первая игра у наших запланирована на 10 мая 2019 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

ИИХФ официально опубликовала расписание матчей на чемпионат мира по хоккею 2019 года. Турнир пройдет в Словакии и в нем примет участие сборная России.

Первая игра у наших запланирована на 10 мая и мы начнем турнир поединком против Норвегии. далее у нас в соперниках по группе "В" соревнований - Австрия, Чехия, Италия, Латвия, Швейцария и Швеция.

Последняя игра на групповом этапе у нас - 21 мая. Далее - четвертьфиналы 23 мая, полуфиналы - 25 мая. Финал и матч за 3-е место - 26 мая.

СПРАВКА "КП"

10 мая (пятница), 17.15, Россия – Норвегия;

12 мая (воскресенье), 13.15, Австрия – Россия;

13 мая (понедельник), 17.15, Россия – Чехия;

15 мая (среда), 21.15, Россия – Италия;

18 мая (суббота), 13.15, Латвия – Россия;

19 мая (воскресенье), 21.15, Швейцария – Россия;

21 мая (вторник), 21.15, Швеция – Россия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Раде признали, что Украина не сможет расплатиться с МВФ по кредитам
Курс евро преодолел отметку 75 рублей впервые с 8 мая
Вторая ветка "Турецкого потока" будет построена до конца 2019 года
В МИД РФ рассчитывают на цивилизованное решение разногласий между Оттавой и Эр-Риядом
Одна из центральных улиц Мадрида перекрыта из-за утечки газа
The Times: программа британских подлодок может быть отложена из-за дефекта компонентов из США
Шойгу выразил соболезнования близким журналиста Михаила Лещинского
Опрос: Тимошенко возглавила рейтинг кандидатов на украинских президентских выборах
Лесные пожары в Испании: эвакуированы уже около 3 тысяч человек
Американец утонул, пытаясь задержать дыхание на время
Чемпион мира по легкой атлетике Николас Бетт погиб в автокатастрофе‍
Ливийский генерал призвал Путина оказать помощь в преодолении кризиса в стране
Московский "Спартак" сыграет в красной форме против ПАОК в выездной игре Лиги Чемпионов