2018-08-08T19:50:51+03:00
Спорт

Россиянин Евгений Рылов стал чемпионом Европы по плаванию на 200 метров на спине

Он опередил поляка с итальянцем на дистанции
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгений Рылов.Евгений Рылов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российский пловец Евгений Рылов выиграл очередную для нашей команды золотую медаль на чемпионате Европы. Он стал первым в заплыве на 200 метров на спине.

Всю дистанцию Рылов уверенно шел на первой позиции и опережал график рекорда Европы. Который в итоге и превзошел, обойдя более чем на корпус своих преследователей.

В итоге Рылов с результатом 1 минута 53,36 секунды стал первым. На 2,71 секунды от него отстал поляк Радослав Кавецки. Третье место - у итальянца Маттео Рестиво - 1 минута 56,29 секунды.

Ранее он стал первым в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем в составе команды, вторым в заплыве на 100 метров на спине. Два года назад на Олимпиаде в Рио тогда еще 19-летний пловец выиграл "бронзу" на 200-метровке на спине.

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