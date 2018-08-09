В Турции в результате ливней пострадали почти полмиллиона граждан

СЕГОДНЯ 03:38 2018-08-09T03:39:38+03:00

В семи провинциях страны началось наводнение, были разрушены восемь мостов, затоплены дома и предприятия [фото]

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На северо-востоке Турции почти полмиллиона граждан оказались в зоне бедствия из-за мощных ливней, которые привели к наводнению. В результате стихии пострадали семь провинций.

Однако основной удар на себя принял регион Орду, с которым прервалось автомобильное сообщение. В районах затопления были разрушены восемь мостов – потоки грязи просто снесли опоры. Несколько человек при этом получили травмы.

В Турции потоки воды разрушили восемь мостовФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Движение по многим магистралям страны приостановлено, в том числе в направлении побережья Черного моря. Власти пытаются эвакуировать население с помощью вертолетов, передает сайт телеканала Haber turk.

В ходе наводнения оказались затопленными несколько домов и предприятий, есть риск их обрушения. Стихия грозит уничтожить до 70% урожая фундука. Власти Турции обещают помочь регионам и выделить средства на ликвидацию последствий наводнений.

Автомобильные дороги в пострадавших от ливней провинциях Турции перекрытыФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ