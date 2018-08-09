2018-08-09T03:39:38+03:00
Происшествия

В Турции в результате ливней пострадали почти полмиллиона граждан

В семи провинциях страны началось наводнение, были разрушены восемь мостов, затоплены дома и предприятия [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В Турции затопленными оказались жилые дома и предприятияВ Турции затопленными оказались жилые дома и предприятияФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

На северо-востоке Турции почти полмиллиона граждан оказались в зоне бедствия из-за мощных ливней, которые привели к наводнению. В результате стихии пострадали семь провинций.

Однако основной удар на себя принял регион Орду, с которым прервалось автомобильное сообщение. В районах затопления были разрушены восемь мостов – потоки грязи просто снесли опоры. Несколько человек при этом получили травмы.

В Турции потоки воды разрушили восемь мостов Фото: СОЦСЕТИ

В Турции потоки воды разрушили восемь мостовФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Движение по многим магистралям страны приостановлено, в том числе в направлении побережья Черного моря. Власти пытаются эвакуировать население с помощью вертолетов, передает сайт телеканала Haber turk.

В ходе наводнения оказались затопленными несколько домов и предприятий, есть риск их обрушения. Стихия грозит уничтожить до 70% урожая фундука. Власти Турции обещают помочь регионам и выделить средства на ликвидацию последствий наводнений.

Автомобильные дороги в пострадавших от ливней провинциях Турции перекрыты Фото: СОЦСЕТИ

Автомобильные дороги в пострадавших от ливней провинциях Турции перекрытыФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Правительство Канады продолжит диалог с Саудовской Аравией
В США парень несколько дней провел под перевернувшимся пикапом
Ассанж изучает запрос США о даче показаний по делу о «вмешательстве» РФ в выборы
В Венесуэле лишили депутатской неприкосновенности двоих подозреваемых в покушении на Мадуро
Канцелярия Мэй приветствует новые антироссийские санкции США
Израиль ответил на атаку из сектора Газа обстрелом 12 объектов боевиков
МИД пошутил про NATO после инцидента с пуском ракеты над Эстонией
Госдеп: Новый пакет санкций в отношении России будет содержать исключения
Генпрокурор Венесуэлы: В покушении на Мадуро участвовали 19 человек
Минфин РФ скептически относится к возможным новым санкциям США на российский госдолг
Пользователи в России сообщают о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте»
Госдеп: власти США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Порошенко подарил сыну несколько миллионов гривен
У премии "Оскар" появилась новая номинация
"Спартак" проиграл первый матч Лиги Чемпионов в Греции клубу ПАОК 2:3
Израиль сообщил о запуске восьми ракет из сектора Газа
Минтранс предложил в 20 раз повысить штраф за переход железной дороги в неположенном месте
"Спартак" проигрывает 2:3 выездной матч клубу ПАОК после первого тайма матча Лиги Чемпионов
В МИД РФ опровергли сообщения СМИ о подготовке Россией беспорядков в Салониках