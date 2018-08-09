2018-08-09T08:54:50+03:00
Экономика

Россияне не верят в тревожные прогнозы и чаще берут ипотеку

Рынок жилищного кредитования в 2018 году вырос на 73%
Елена АКИМОВА
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Россияне активно берут ипотекуРоссияне активно берут ипотекуФото: Евгения ГУСЕВА
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Несмотря на скачки курсов валют и американские санкции россияне не ждут улучшения экономического состояния страны, а стараются жить здесь и сейчас. А лучшее сейчас – это жить в своей квартире.

Рынок ипотечного кредитования в стране очень активно растет, к такому выводу пришли эксперты из «Дом.рф» и FrankRG.

За полгода 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали ипотеки на 1,3 трлн рублей. Это на 73% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Кредитный показатель растет из-за оформления новых займов, а вот число рефинансируемых ипотечных сделок снижается.

Рейтинг народного доверия банкам возглавляет Сбербанк. Здесь оформляют ипотеку чаще всего. С января по июнь объем выданных кредитов увеличился в 1,8 раза, до 702,8 млрд рублей. Размер ипотечного портфеля составляет 3,2 трлн рублей.

На втором месте группа ВТБ. Спрос на их ипотечный продукт вырос на 36% до 243,5 млрд рублей. Доля составила 17,3%, портфель — 1,1 трлн рублей.

Третью строчку делят Газпромбанк и Россельхозбанк увеличились на 2,3 и 2,1 п.п., до 5,2 и 5,1% соответственно.

Пятая и шестая позиция у Райффайзенбанка и «Дом.рф» (ранее АИЖК). Доля рынка, которая приходится на них, равна 2,6%.

ЦБ проводил аналогичное исследование, но специалисты регулятора насчитали рост ипотечного рынка в пределах 69%.

Эксперты объяснят это разной методикой подсчета, пишет газета «Известия».

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