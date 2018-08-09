Стало известно, пропадут ли iPhone в России из-за санкций

СЕГОДНЯ 16:52 2018-08-09T16:52:36+03:00

Эксперты уверены, что продукция компании Apple никогда не пропадет в России Фото: REUTERS

Эксперты уверены, что Америка никогда не окажется от российского рынка для продукции Apple

Изменить размер текста: A A

Очередные санкции США затронут крупный банковский сектор РФ и операции с госдолгом. Первым на угрозы рестрикций отреагировал рубль, он не устоял и рухнул по отношению к доллару и евро.

Следом может пропасть с прилавков вся западная техника. Однако эксперты уверены, что даже при плохом стечении обстоятельств россиянам не надо бояться. Например, продукция компании Apple будет продаваться и дальше.

Соединенные штаты не прекратят экспорт данной продукции в Россию, так как компания сотрудничает со спецслужбами страны, это выгодно обеим сторонам, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Арсения Щельцина.

Российский рынок буквально забит технологическими товарами с Запада. Квадрокоптеры, различные датчики и устройства для «умного дома», все это американского производства. Операционная система Windows установлена почти на каждом нашем компьютере, а предприятия часто используют информационные системы управления с американскими серверами, сообщает телеканал «360».

Новые санкции вступят в силу 22 августа 2018 года и будут разбиты на два этапа. В первую очередь будет прекращен экспорт в Россию всех электронных устройств и комплектующих к ним. На втором этапе экспорт этих товаров может прекратиться полностью, если Россия не даст обещание никогда не применять химическое оружие в будущем.