2018-08-09T20:32:43+03:00
Спорт

Шикарный финиш! Сборная России впервые в истории выиграла женскую комбинированную эстафету на чемпионате Европы по плаванию

Лидер нашей команды Юлия Ефимова добилась четвертой золотой награды на турнире
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России - первая!Сборная России - первая!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В шотландском городе Глазго завершились соревнования чемпионата Европы по плаванию. Последним видом программы была женская комбинированная эстафета 4 по 100 метров. Победу в этом виде программы одержала сборная России.

В составе нашей эстафетной четверки были Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева. Финальный результат наших спортсменок - 3 минуты 54,22 секунды. Это - новый рекорд чемпионатов Европы.

Именно Юлия Ефимова, лидер нашей команды, на своем этапе обеспечила задел в 3 секунды, который напарницы по команде смогли сохранить до самого финиша. Для Ефимовой это - четвертая золотая награда на европейском первенстве 2018 года.

Второе место у сборной Дании - 3 минуты 56,69 секунды. Третьи - представительницы Великобритании - 3 минуты 56,91 секунды. В общем зачете командного чемпионата Европы теперь у сборной России 24 золотые, 15 серебряных и 12 бронзовых награды. И чистое первое место на данный момент.

Наши девушки еще никогда в истории не выигрывали комбинированную эстафету на чемпионатах Европы по плаванию. Последний раз столь крупный успех был в 1991 году, когда чемпионками Европы были девушки еще из сборной СССР.

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