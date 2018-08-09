2018-08-09T20:59:12+03:00
Умные вещи

Samsung Galaxy Note 9: в Нью-Йорке прошла презентация нового смартфона

На церемонии в Barclays Center представили новый смартфон Samsung Galaxy Note 9
Екатерина БОЛГОВА
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Смартфон Samsung Galaxy Note 9Смартфон Samsung Galaxy Note 9Фото: REUTERS
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Новый смартфон Samsung Galaxy Note 9 представили на презентации в Barclays Center в Нью-Йорке. Церемонию провел представитель компании Samsung Дрю Блэкорд. По его словам, гаджет получил самый большой из использованных в линейке Note 6,4-дюймовый экран. Смартфон оснащен операционной системой Android 8.1 Oreo, а также получил стилус S-Pen с различными функциями, среди которых - дистанционное управление камерой, проигрывание музыки и другие.

Блэкорд отметил, что Galaxy Note 9 имеет объем встроенной памяти 128 Гб или 512 Гб, при этом ее можно увеличить до 1 Тб при использовании microCD на 512 Гб. Аккумулятор новинки представитель компании назвал "самым емким аккумулятором во всей линейке смартфонов Note". Гаджет будет представлен в корпусах синего, фиолетового и медного цветов.

Новинка "сочетает скорость обработки информации, качество изображения и повышенную емкости батареи", заявил президент Samsung Mobile П. Дж. Ко. Он подчеркнул, что большое внимание разработчики уделили проблеме защиты личной информации пользователей.

Предварительные заказы на Samsung Galaxy Note 9 начнут принимать с 10 августа, а с 24 августа смартфон можно будет купить у крупнейших мобильных компаний в США, передает портал The Verge.

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